Spettacoli: nell’Abbazia di San Galgano va in scena il musical “La grande corsa in 80 giorni”

(PRIMAPRESS) - SIENA - Nella suggestiva Abbazia di San Galgano nella provincia senese torna il musical. Domenica 25 agosto alle ore 21.15 va in scena “La grande corsa in 80 giorni”, commedia in atto unico, scritta e diretta da Clara Cosci e realizzata in collaborazione con il Comune di Chiusdino e la Fondazione San Galgano, l’Associazione Accademia di Canto Moderno di Siena torna nel meraviglioso tempio a cielo aperto, per proporre un lavoro originale che, questa volta, trascina il pubblico in un incredibile viaggio per il mondo.

Sul palco si avvicendano personaggi impegnati ad affrontare una missione nata per scommessa che si conclude con un messaggio di condivisione, umanità che unisce popoli e culture diverse superando le diversità e facendole diventare ricchezza e opportunità.

Un grande cast di trenta cantanti-attori che dà vita ad uno spettacolo coinvolgente e tutto d’un fiato, di grande cura nei minimi dettagli, che avrà come colonna sonora alcuni dei brani più amati del repertorio pop degli anni ’60 e ’70.

“La grande corsa in 80 giorni”, è il sedicesimo lavoro teatrale inedito dell'Accademia di Canto Moderno, associazione culturale senese priva di scopo di lucro, che nasce nel 2006 nella volontà di diffondere la cultura musicale, in particolar modo la disciplina del canto, e le arti dello spettacolo. - (PRIMAPRESS)