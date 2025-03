Settimo album per Lady Gaga: il ritorno alle radici pop con “Mayhem” registrato a Malibu

(PRIMAPRESS) - MILANO - Lady Gaga, l'artista vincitrice di 14 Grammy Awards, esce con il settimo album in studio, “MAYHEM”. Segnato un ritorno alle sue radici pop, MAYHEM sottolinea la capacità di Gaga di trasformare in continuazione le ispirazioni con album audaci quasi a farne dichiarazioni di libertà artistica, una celebrazione delle contraddizioni della vita e una testimonianza del potere della musica di unire le persone di fronte al caos. Domani l’artista si esibirà al celebre Saturday Night Live come ospite musicale. Registrato agli studi Shangri-La vicino alla sua casa a Malibu, l’album include i singoli “Disease”, “Abracadabra” e “Die with a Smile”. Il progetto, che contiene 14 brani, vede la produzione esecutiva di Lady Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. I produttori dell’album includono Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein. Ascoltando MAYHEM, la sua tracklist rivela un viaggio profondamente coinvolgente, che riflette la meticolosa attenzione di Gaga per i dettagli, dal mix ibrido di strumentazione dal vivo ed elettronica, passando per la sua performance vocale dalle mille sfaccettature. Ogni canzone intreccia narrazioni complesse con melodie sorprendenti, a testimonianza della sua impavida sperimentazione e del profondo rispetto per il suo mestiere di artista. - (PRIMAPRESS)