SANREMO 2025: Vincono La Serata delle Cover Giorgia e Annalisa con “Skyfall”

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Vincono La Serata delle Cover Giorgia e Annalisa con “Skyfall”, a seguire le restanti nove posizioni Lucio Corsi con Topo Gigio “Nel blu dipinto di blu”; Fedez con Marco Masini “Bella stronza”; Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band “Il pescatore”; Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino “L'anno che verrà”; Irama con Arisa “Say Something”; Rocco Hunt e Clementino “Yes I know my way”; Elodie e Achille Lauro “A mano a mano” - “Folle città”; Clara con Il Volo “The sound of silence”; The Kolors e Sal Da Vinci “Rossetto e caffè”. - (PRIMAPRESS)