SANREMO 2025: Un Festival Non Solo Europeo

Il Festival di Sanremo, un Festival non solo Europeo. Il Festival di Sanremo 2025 non raggiunge solo il pubblico italiano, ma varca i confini con Rai Italia che lo propone ai connazionali all'estero e con le emittenti straniere che lo propongono in diretta. In particolare – con RaiCom - la Rtve spagnola trasmette in diretta la serata finale del Festival, proposta anche – nel circuito Ebu - dalle emittenti Alrtv Radiotelevisioni Shqiptar (Albania), Rotvr Televiziunea Romana (Romania), Mdtrm Teleradio-Moldova (Moldavia), Merctg Radiotelevizija Crne Gore (Montenegro), che hanno trasmesso anche le altre serate. Tutte le serate, infine, verranno mandate in onda in differita, anche in Canada da Rogers Tv e da Ici Tv Quebec, con RaiCom.