SANREMO 2025: Scaletta Definitiva della Finale

Questa la scaletta definitiva della serata finale del Festival, con inizio previsto alle 20.44 con Gabry Ponte con "Tutta l'Italia", il primo Big a scendere in gara sarà Francesca Michielin con "Fango in paradiso", seguiranno in ordine: Willie Peyote con "Grazie ma no grazie"; Marcella Bella con "Pelle diamante"; Bresh con "La tana del granchio"; Modà con "Non ti dimentico"; Rose Villain con "Fuorilegge"; Tony Effe con "Damme 'na mano"; Clara con "Febbre"; Serena Brancale con "Anema e core"; Brunori Sas con "L'albero delle noci"; Francesco Gabbani con "Viva la vita"; Noemi con "Se t'innamori muori"; Rocco Hunt con "Mille vote ancora"; The Kolors con "Tu con chi fai l'amore"; Olly con "Balorda nostalgia"; Achille Lauro con "Incoscienti giovani"; Coma_cose con "Cuoricini"; Giorgia con "La cura per me"; Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola"; Elodie con "Dimenticarsi alle 7"; Lucio Corsi con "Volevo essere un duro"; Irama con "Lentamente"; Fedez con "Battito"; Shablo, Guè Pequeno, Joshua e Tormento con "La mia parola"; Joan Thiele con "Eco"; Massimo Ranieri con "Tra le mani un cuore"; Rkomi con "Il ritmo delle cose"; Sarah Toscano con "Amarcord".

Gli ospiti delle serata sul palco dell'Ariston: Alberto Angela, Antonello Venditti che canterà "Amici mai" e "Ricordati di me", e ritirera il Premio alla carriera. Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina; Vanessa Scalera; Mahmood che canterà "Sottomarini", mentre Dal Suzuki Stage Tedua con "Bagagli" e i Planet Funk con "Nights in white satin" si esibiranno dalla La Costa Toscana. La proclamazione del vincitore è prevista per l'1.51