SANREMO 2025: Premio alla Carriera per Antonello Venditti

Roberto Panucci

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Questa la dichiarazione di Antonello Venditti in merito al Premio alla Carriera che riceve stasera sul palco dell’Ariston: «È un omaggio alla mia storia artistica che non si conclude certo oggi ma guarda soprattutto al domani». Venditti parte il 17 giugno con il suo tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary - 2025 Edition”, le prime tre date (17, 19 e 21 giugno) saranno a Roma alle Terme di Caracalla, poi una ventina di date in tutta Italia (Genova, Pompei, Bari, Taormina, Palermo, Milano, Torino, Firenze...), tra cui il 18 settembre all'Arena di Verona. - (PRIMAPRESS)