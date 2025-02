SANREMO 2025 - La scaletta della seconda serata del Festival n° 75

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Archiaviata con i buoni dati di ascolto della prima serata tra qualche poche ore la seconda serata vedrà dopo sul palco dell'Ariston i seguenti 15 artisti, di seguito l'ordine di uscita: Rocco Hunt - "Mille vote ancora"; Elodie - "Dimenticarsi alle 7"; Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"; The Kolors - "Tu con chi fai l'amore"; Serena Brancale - "Anema e core"; Fedez - "Battito"; Francesca Michielin - "Fango in Paradiso"; Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola"; Marcella Bella - "Pelle diamante"; Bresh - "La tana del granchio"; Achille Lauro - "Incoscienti giovani"; Giorgia - "La cura per me" Rkomi - "Il ritmo delle cose"; Rose Villain - "Fuorilegge"; Willie Peyote - "Grazie ma no grazie". Prima dell'esibizione dei Big la serata di oggi vedrà le 2 semifinali delle "Nuove Proposte" , si sfideranno : Alex Wise - "Rockstar" e Vale LP e Lil Jolie - "Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore". Maria Tomba - "Goodbye (voglio good vibes)" e Settembre - "Vertebre". - (PRIMAPRESS)