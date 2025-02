SANREMO 2025: La Scaletta Della Quarta Serata

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Questi i duetti di oggi in ordine di uscita: Rose Villain con Chiello “Fiori di rosa e fiori di pesco”; Modà con Francesco Renga “Angelo”; Clara con Il Volo “The sound of silence”; Noemi e Tony Effe “Tutto il resto è noia”; Francesca Michielin e Rkomi “La nuova stella di Broadway”; Lucio Corsi con Topo Gigio “Nel blu dipinto di blu”; Serena Brancale con Alessandra Amoroso “If I ain’t got you”; Irama con Arisa“Say Something”; Gaia con Toquihno “La voglia e la pazzia”; The Kolors con Sal Da Vinci “Rossetto e caffè”; Marcella Bella con Twin Violins “L’emozione non ha voce”; Rocco Hunt con Clementino “Yes I know my way”; Francesco Gabbani con Tricarico “Io sono Francesco”; Giorgia con Annalisa “Skyfall”; Simone Cristicchi con Amara “La cura”; Sarah Toscano con Ofenbach “Overdrive”; Coma_Cose con Johnson Righeira “L’estate sta finendo”; Joan Thiele con Frah Quintale “Che cosa c’è”; Olly Con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band “Il pescatore”; Elodie e Achille Lauro “A mano a mano”/“Folle città”; Massimo Ranieri con Neri Per Caso “Quando”; Willie Peyote con Tiromancino, Ditonellapiaga “Un tempo piccolo”; Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino “L’anno che verrà”; Fedez con Marco Masini “Bella stronza”; Bresh con Cristiano De André “Crêuza de mä”; Shablo Ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa “Amor de mi vida”/“Aspettando il sole” Contrariamente, allo scorso anno, come annuciato dal direttore artistico del festival Carlo Conti, il voto della serata di oggi non concorre a definire la classifica generale della finale.

I voti espressi dalle giurie determineranno il vincitore della serata dei duetti, queste le giurie e le percentuali: Televoto del pubblico (34%), la Giuria delle Sala Stampa (33%) e la giuria delle radio accreditate dai CORECOM regionali (33%). - (PRIMAPRESS)