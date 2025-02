Sanremo 2025: La Classifica provvisoria della prima serata

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Come annunciato da Carlo Conti in conferenza stampa, la serata si è conclusa in perfetto orario, questi i primi cinque artisti in ordine sparso, nella classifica provvisoria della prima serata: Brunori Sas - L'albero delle noci; Giorgia - La cura per me; Lucio Corsi - Volevo essere un duro; Simone Cristicchi - Quando sarai piccola; Achille Lauro - Incoscienti giovani. La classifica è stata ottenuta con i voti della Giuria della Sala Stampa. - (PRIMAPRESS)