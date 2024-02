(PRIMAPRESS) - SANREMO - Termina la seconda serata del Festival di Sanremo, il televoto e la Giuria delle Radio premiano Geolier con il brano "I p' me, tu p' te", a seguire Irama con il brano "Tu no", terzo posto per Annalisa con Sinceramente, quarto posto a Loredana Bertè "Pazza " chiiude la cinquina della seconda serata Mahmood "Tuta Gold". - (PRIMAPRESS)