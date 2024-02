SANREMO 2024: artisti in gara e gli ospiti della terza serata

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Festival di Sanremo, artisti in gara e gli ospiti della terza serata: Il Tre con "Fragili" presentato da (Loredana Bertè) , Maninni con "Spettacolare" presentato da (Alfa), Bnkr44 con "Governo punk" presentati da (Fred De Palma), Santi Francesi con "L’amore in bocca" presentati da (Clara), Mr Rain con "Due altalene" presentato da (Il Volo), Rose Villain con "Click Boom!" presentata da (Gazzelle), Alessandra Amoroso canta "Fino a qui" presentata da (Dargen D’Amico), Ricchi & Poveri canteranno "Ma non tutta la vita" presentati da (BigMama), Angelina Mango con "La noia" presentata da (Irama), Diodato con "Ti muovi" presentato da (The Kolors) Ghali con "Casa mia" presentato da (Mahmood), Negramaro "Ricominciamo tutto" presentati da (Emma), Fiorella Mannoia "Mariposa" presentata introdotta da (Annalisa), Sangiovanni con "Finiscimi" presentato da (Renga e Nek), La Sad "Autodistruttivo" presentato da (Geolier). Co-coconduttrice della serata Teresa Mannino. Gli ospiti attesi di stasera Russell Crowe, Gianni Morandi e Eros Ramazzotti.



In apertura, il coro dell’Arena di Verona con il “Va pensiero”, . Gianni Morandi, Eros Ramazzotti per festeggiare i 40 anni di “Terra promessa”. Sabrina Ferilli con la fiction “Gloria” on onda dal prossimo 19 febbraio su Rai1. Edoardo Leo, il quale presenterà la serie tv “Il clandestino”. Grande attesa per l’arrivo del “gladiatore” Russell Crowe e la sua band. Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone ai lavoratori che hanno perso la vita sul posto di lavoro.



Sul palco esterno del Suzuki Stage in Piazza Colombo Paola & Chiara, infine sul palco della Costa Crociere il rapper Bresh. - (PRIMAPRESS)