San Marino Song Contest 2025: Svelati i nomi dei finalisti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tutto pronto per il "San Marino Song Contest". La finale avrà luogo sabato 8 marzo dal Teatro Nuovo di Dogana. Svelati in conferenza stampa i nomi dei 20 finalisti: Bianca Atzei - Testacoda" ; Besa - "Tiki Tiki" ; Boosta - "BTW"; Vicenzo Capua - "Sei Sempre Tu"; Pierdavide Carone - "Mi Vuoi Sposare?"; Marco Carta - "Solo Fantasie" , Luisa Corna - "Il Giorno Giusto"; Curli - "Juliet"; Elasi - "Lorella"; Haymara -"Tòmame Las Manos"; King Foo - "The Edge Of The World"; Paco - "Until The End"; Gabry Ponte - "Tutta l'Italia"; Questo e Quello - "Bella Italia"; Silvia Salemi - "Coralli"; Angy Sciaqua - ""I""; Taoma - "NPC"; Teslenko - "Storm"; The Rumpled; - "You Get Me So High"; Giacomo Voli - "Ave Maria". Flora Canto e Francesco Facchinetti presenteranno tutti gli artisti che si sfideranno in un unica categoria. Oltre a Cristiano Malgioglio, che farà alcune incursioni gli ospiti previsti La Rappresentante di Lista e Senhit. Questi i premi "Premio Eurovision", Premio Una voce per San Marino, Premio della critica, Premio san Marino Tv intestato a Ludovico di Meo, direttore generale in carica di San marino quando è scomparso. La giuria sarà composta da Federica Gentile, Ema Stokholma, ,Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre, Roberto Sergio.Il Direttore Generale della Rai e di San Marino RTV, Roberto Sergio, in conferenza stampa ha definito il San Marino Song Contest un “evento rinnovato e riconoscibile” con “nomi di alto livello alla conduzione e una produzione di qualità”. Il progrmma è realizzato con la regia di Cristiano D’Alisera, il San Marino Song Contest sarà trasmesso dalla Rai assieme a Rtv San Marino: occuperà le frequenze di Radio Due, – e sarà disponibile su Rai Play Sound Il pubblico da casa potrà dunque seguire la diretta su San Marino Tv, Rai Radio Due e RaiPlay e, in streaming, su Rainews.it.- (PRIMAPRESS)