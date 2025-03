San Marino Song Contest 2025: Stasera La Finale

(PRIMAPRESS) - SAN MARINO - Questa sera la Finale del San Marino Song Contest, l'evento andrà in diretta dalle 20:30 su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab. L'evento avrà anche una ribalta internazionale grazie alla trasmissione in Eurovisione e alla ritrasmissione nei 5 continenti attraverso Rai Italia, dal Sud Africa all’America Latina, dall’Asia all’Australia. e vedrà la partecipazione di 20 artisti in gara provenienti da sei Paesi europei.

Questi gli artisti in gara in ordine alfabetico: Bianca Atzei - Testacoda"; Besa - "Tiki Tiki" ; Boosta - "BTW"; Vicenzo Capua - "Sei Sempre Tu"; Pierdavide Carone - "Mi Vuoi Sposare?"; Marco Carta - "Solo Fantasie" , Luisa Corna - "Il Giorno Giusto"; Curli - "Juliet"; Elasi - "Lorella"; Haymara -"Tòmame Las Manos"; King Foo - "The Edge Of The World"; Paco - "Until The End"; Gabry Ponte - "Tutta l'Italia"; Questo e Quello - "Bella Italia"; Silvia Salemi - "Coralli"; Angy Sciaqua - ""I""; Taoma - "NPC"; Teslenko - "Storm"; The Rumpled; - "You Get Me So High"; Giacomo Voli - "Ave Maria". Ospite d'onore che aprirà la serata Al Bano che sarà premiato dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati con il "Premio alla Carriera". Il vincitore del contest accederà all' Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea. Oltre al vincitore del contest sarà assegnato il premio della critica. La serata sarà presentata da Flora Canto e Francesco Facchinetti.

La giuria che decreterà il vincitore è composta dal Presidente Luca De Gennaro - Critico musicale, Dj e conduttore radiofonico italiano; Roberto Sergio - Direttore Generale RTV San Marino; Federica Gentile - conduttrice e autrice televisiva e radiofonica; Mario Andrea Ettorre – Direttore Marketing SIAE; Ema Stokholma - scrittrice e conduttrice radiofonica e televisiva.

Gli altri ospiti della serata serata: sul palco del Teatro Nuovo di Dogana di San Marino, Cristiano Malgioglio con le sue “incursioni”, La Rappresentante Di Lista e Senhit. Il programma è prodotto e organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione, Expo, Informazione e Attrazione degli Investimenti Turistici della Repubblica di San Marino e da San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino e Media Evolution di Denny Montesi, con la direzione artistica di Massimo Bonelli. - (PRIMAPRESS)