Roma: parte “Musei in Musica”, 90 eventi musicali e di danza in 40 spazi culturali della Capitale

ROMA - La Capitale si appresta a dare il via alla 14ª edizione di "Musei in Musica", la storica manifestazione dell'autunno romano che torna da sabato 7 dicembre con la consueta apertura straordinaria dalle 20.00 alle 2.00 del mattino di domenica dei Musei Civici di Roma Capitale e di numerosi altri spazi espositivi e culturali della città. Un appuntamento imperdibile che, come da tradizione, consentirà a cittadini e turisti di scoprire, al costo simbolico di 1 euro o gratuitamente (dove espressamente indicato), le numerose bellezze del patrimonio artistico cittadino, accompagnati dalle note dei tanti eventi musicali e spettacoli dal vivo in programma durante l'intera serata. Musei in Musica 2024 è un'iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata da Zètema Progetto Cultura. Saranno oltre 40 gli spazi culturali che hanno aderito all'iniziativa dove si terranno 90 eventi. Si parte con la cantautrice ARIETE che si esibirà al MUSEO DELL'ARA PACIS in un set acustico accompagnata da un pianoforte. Come già accaduto lo scorso settembre all'Istituto di cultura italiana di Parigi, la giovane songwriter di Anzio, finalista del Premio Tenco 2022 e la più giovane artista donna a esibirsi nei palasport nel 2023 con il suo La Notte Tour, eseguirà alcuni dei suoi più grandi successi restituendo al pubblico di Musei in Musica tutta la semplicità, l'intensità e l'emotività della sua voce. Saranno I biglietti per poter accedere all'evento saranno messi in distribuzione presso il Museo dell'Ara Pacis a partire dalle ore 19.00 di sabato 7 dicembre fino all'esaurimento dei posti limitati disponibili. Biglietto di ingresso del costo simbolico di 1 euro (gratuito con la MIC card). Altro appuntamento da non perdere di questa 14ª edizione è sicuramente quello con l'ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA che si esibirà in PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO alle ore 20.45. Fondata nel 2004, l'Orchestra di musica popolare più importante d'Europa, con il suo sound inconfondibile tra tradizione e innovazione, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il rituale della pizzica tarantata. Uno spettacolo carico di energia, passione e cultura in cui si rileggeranno in chiave moderna i suoni, i canti e i movimenti che aiutavano a guarire dal leggendario morso del ragno. Tanti saranno i protagonisti della serata: dagli interpreti dei canti popolari Antonio Amato, Consuelo Alfieri, Ninfa Giannuzzi e Salvatore Galeanda, ai danzatori di pizzica Serena Pallegrino, Lucia Scarabino, Mihaela Coluccia, Stefano Campagna, Fabrizio Nigro e Marco Martano, per concludere con i musicisti Peppo Grassi(mandolino), Alessandro Monteduro (percussioni), Antonio Marra (batteria), Alessandro Chiga e Carlo De Pascali (tamburello), Attilio Turrisi (chitarra battente), Leonardo Cordella(organetto), Nico Berardi (fiati), Giuseppe Astore (violino), Mario Esposito (basso), Roberto Gemma (fisarmonica). Ulteriore momento simbolico di inizio evento, sarà, infine, il concerto del COMPLESSO MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI che, alle ore 19.30, eseguirà il proprio repertorio sulla suggestiva scalinata del Casino Nobile di Villa Torlonia.