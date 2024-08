Pesaro: la Capitale Italiana della Cultura fa rivivere il maestro Sakamoto nell’anteprima internazionale di Kagami

(PRIMAPRESS) - PESARO - La città di Pesaro presenta uno degli eventi clou del programma di Capitale Italiana della Cultura 2024 con il debutto in prima nazionale di venerdì 30 agosto all’Auditorium Scavolini di Pesaro dello spettacolo Kagami. Si tratta di un progetto inedito che vede protagonista Ryuchi Sakamoto, tra i massimi compositori contemporanei per il grande schermo. Vincitore di un Oscar e due Golden Globe, l’artista giapponese tornerà a suonare dal vivo a più di un anno dalla sua scomparsa grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, capaci di fondere immagini tridimensionali in movimento con l’ambiente circostante, dando vita ad un evento in realtà mista mai sperimentato prima.

Definito dal Guardian “un’esperienza rivoluzionaria” in occasione del suo debutto europeo, Kagami è stato realizzato prima della morte dallo stesso Sakamoto insieme a Todd Eckert, fondatore del visionario collettivo newyorkese Tin Drum, che lavora da anni a progetti in realtà mista. L'opera è stata presentata in anteprima allo Shed di New York nel 2023, solo due mesi dopo la scomparsa dell’artista: da allora ha iniziato un tour mondiale che ha toccato Manchester, Taipei e Londra e che prevede numerose altre tappe nei prossimi anni. In Italia, il lavoro debutterà per la prima volta in assoluto in Italia negli spazi del rinnovato Auditorium Scavolini, ex Palazzetto dello Sport e teatro dello storico scudetto della Scavolini Pesaro nel 1988. Tre le repliche giornaliere in programma del concerto: alle ore 17.00, alle 20.00 e 23.00.

Un evento reso possibile anche grazie alla Casa delle Nuove Tecnologie (Pesaro CTE Square), l'hub per il trasferimento di knowhow tecnologico sul tessuto urbano della città di Pesaro nei settori del turismo, della cultura e dell'engagement. - (PRIMAPRESS)