Napoli: la musica di Debussy alla Chiesa Luterana con la pianista Giulia Ventura

NAPOLI - Domani 8 novembre (20,30), per il ciclo di concerti promossi dalla chiesa luterana di via Carlo Poerio a Napoli, si esibirà un altro giovane talento del panorama musicale nazionale, la pianista Giulia Ventura che proporrà musiche di Debussy, Liszt, Schumann, Scriabin e Chopin. In calendario già programmato il concerto del 15 novembre che vedrà la partecipazione del trio per archi, viola e flauto, Montefoschi, Borrelli e Bova