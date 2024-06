Musica: “Trame” primo EP del cantautore romano Victor Sane da domani su tutte le piattaforme digitali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo solo qualche anno di sperimentazioni di "singoli" il cantautore romano Victor Sane (Cristiano) arriva al suo primo EP che sarà disponibile a partire dalla mezzanotte di domani 13 giugno su tutte le piattaforme di streaming digitale. A Roma, sua città natale l'artista presenta "Trame" al Pierrot Le Fue (via Macerata 58). L'EP raccoglie sei brani che, come fili rossi che si intrecciano e si annodano, raccontano le storie dell’artista: dalla malinconia degli amori non corrisposti descritta in “Cartella 7” alla rabbia graffiante di “Vipera” fino alla delicatezza del brano finale “Endorfine”, tre inediti che ampliano il mondo narrativo già presente nei tre singoli apripista del progetto: “Taylor Swift”, “Piazza Del Gesù” ed “È Tardi!”. In attesa della mezzanotte, Victor intratterrà i suoi ospiti riproponendo le nuove e le vecchie canzoni rigorosamente in versione acustica, con l’aggiunta di qualche cover decisamente a sorpresa. - (PRIMAPRESS)