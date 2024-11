Musica: in uscita "Fulmini" della cantautrice cremasca Cara, prodotto da Emiliano Bassi

(PRIMAPRESS) - ROMA - In uscira il nuovo brano della cantautriceCARA (RayDada/EMI Music). "Fulmini", prodotto da Emiliano Bassi, è un abbraccio solo tentato. È un grido d’aiuto che dura una frazione di secondo. Uno specchio di fragilità che accompagnano una generazione che si affaccia alla complessità della vita senza molti strumenti di difesa.

Come il suono di un clacson, o il click di una fotografia. È un gesto sospeso a metà, la fatica di scendere da quel gradino che separa la fantasia dalla realtà. «Quando mi affaccio alla finestra, il mondo fuori può mutare seguendo le linee guida dell’immaginazione – dichiara CARA – quel balcone coi fiori, che prima non c’era, adesso sostituisce una serranda sempre chiusa. "Fulmini" è sedermi a gambe incrociate su quel balcone immaginato, come se fosse sempre stato lì, è abitare un mondo sospeso, che spesso mi tiene distante dalle altre cose della vita, da quelle facili. Da te e da quel viaggio in macchina che non abbiamo mai vissuto».

Cara, all'anagrafe Anna Cacopardo, è una cantautrice nata classe 1999 di Crema. Nel 2019, ha debuttato nel mondo della musica pubblicando il suo primo singolo "Mi Serve" con l'etichetta Polydor. Successivamente, ha rilasciato "Mi Serve RMX", con la partecipazione di Samuel Heron. Il brano si è aggiudicato il Premio LUNEZIA "Iren" per il valore musicale e letterario. Il 2020 ha visto CARA emergere con il singolo "Le Feste di Pablo", un singolo che racchiude l’impronta cantautorale dell’artista, in un mix di sonorità pop con influenze d’oltreoceano. Poche settimane dopo, questo brano è stato ripubblicato con la collaborazione speciale di Fedez, ottenendo un grande successo nelle classifiche di streaming e ricevendo numerose certificazioni, tra cui il Disco di Platino con oltre 20 milioni di stream su Spotify e più di 9 milioni di visualizzazioni su YouTube. - (PRIMAPRESS)