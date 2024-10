Musica: il ritorno dei The Cure con “Song of a Last World” in un concerto live a Londra

(PRIMAPRESS) - MILANO - I THE CURE ritornano sul mercato con il loro nuovo album “SONGS OF A LOST WORLD”. Per promuovere la pubblicazione del nuovo disco, i Cure si esibiranno in un grande show sold-out al Troxy di Londra, che si prepara già ad essere uno dei loro live più iconici. Il concerto sarà trasmesso in live stream su YouTube a questa pagina: Show Of A Lost World The Cure Live At Troxy “Songs of a Lost World” è 14° album in studio del gruppo e il primo da 16 anni a questa parte. Alcuni brani tratti dal disco sono stati cantati live per la prima volta durante il loro tour, “Shows of a Lost World”, comprensivo di 90 date in 33 Paesi e che ha totalizzato oltre 1 milione e 300 mila spettatori. Formatasi come band nel 1978, i The Cure hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, sono stati headliner del Glastonbury Festival per quattro volte e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. I THE CURE sono considerati fra le band inglesi più influenti di sempre.“SONGS OF A LOST WORLD” è stato scritto e arrangiato da Robert Smith, prodotto e mixato da Robert Smith & Paul Corkett e cantato dai The Cure - Robert Smith: Voce / chitarra/ basso / tastiere, Simon Gallup: basso, Jason Cooper: batteria / percussioni, Roger O'Donnell: tastiera, Reeves Gabrels: chitarra. L’album è stato registrato ai Rockfield Studios a Wales.Robert Smith ha creato il concept e Andy Vella, fedele collaboratore dei Cure, si è occupato del design e della parte visiva. La cover ritrae una scultura del 1975 di Janes Pirnat, “Bagatelle”. - (PRIMAPRESS)