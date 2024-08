Musica: il primo singolo della super queen Nehellenia su Paramount+ e MTV

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Stars Colliding" è il primo singolo solista di Nehellenia in uscita il 16 Agosto per Indieffusione e prodotto da Francesco Tosoni. Il brano verrà presentato live nel format RuPaul’s Drag Race Global All Stars dove l’artista sarà chiamata a rappresentare l’Italia sulla scena internazionale.

“Stars Colliding”, scritto da Emanuele Aruta (Nehellenia), composto da Massimo Moie Francesco Tosoni, che si è occupato anche della produzione del brano, è nato dal desiderio di Nehellenia di esprimere la sua identità artistica in un contesto globale. Il singolo, che si distacca dal classico stile delle competizioni drag, abbraccia un sound pop con influenze anni '80 e 2000, arricchito da un tocco di R&B. Ispirata da icone come Britney Spears, Dua Lipa e Ariana Grande, Nehellenia ha dato vita ad una canzone catchy e ballabile, con testi che nascondono piccoli Easter eggs sulle sue origini e sul suo percorso nella famiglia di RuPaul che l’ha portata sulla scena internazionale in rappresentanza del nostro Paese nella Drag Race Hall of Fame, Global All Stars, in onda ad Agosto su Paramount+, MTV e WOW. - (PRIMAPRESS)