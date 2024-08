Musica: confermata dopo 15 anni la reunion degli Oasis nel 2025. 14 date in Europa

(PRIMAPRESS) - MILANO - Gli Oasis annunciano una reunion e tour nel 2025. La notizia era nell'aria e da giorni si rincorrevano voci a 15 anni dallo scioglimento del gruppo. Oggi i fratelli Gallagher hanno sciolto dubbi e riserve con un post sui social: "Le armi sono state ammutolite. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in Tv", hanno scritto. Cardiff, Manchester,Londra, Edimburgo e Dublino saranno gli "unici concerti degli Oasis in Europa il prossimo anno", per un tour di 14 date. - (PRIMAPRESS)