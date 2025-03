Musica: arriva aule piattaforme l’ultimo singolo di Jade “FUFN”, la storia di una “rabbia femminile”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il recente trionfo ai BRIT Awards, dove si è aggiudicata il “Best Pop Act”, JADE è tornata oggi con un nuovo attesissimo singolo, “FUFN (Fuck You For Now)” scritto dalla stessa JADE insieme a RAYE, Dave Hamelin e co-prodotto da Lostboy, “FUFN (Fuck You For Now)” è un brano pop di estremo carattere: con la voce carica di emozione, nel ritornello JADE canta "Don't you tell me to calm down". Il brano era stato anticipato dalla campagna di Fendi per la borsa Mamma Baguette, con protagonista proprio JADE. “FUFN racconta l’escalation di uno di quei litigi che tutti abbiamo avuto in cui si sa che non è la fine, ma si sente tutta la collera. Si è trattato di incanalare questa rabbia prettamente femminile in una vera hit pop”, così JADE ha commentato il brano. Durante i BRIT Awards dello scorso 1° marzo, oltre ad aver vinto il suo primo BRIT da solista nella categoria “Best Pop Act”, Jade si è anche esibita con la sua hit “Angel Of My Dreams”, regalando ai presenti una performance straordinaria del brano. Il video della performance è stato visto oltre 1 milione di volte ed è stata definita da The Guardian come “una performance dal vivo così originale da rubare la scena”, NME invece ha detto che è stata “una performance di stampo teatrale incredibile” e Clash Magazine l'ha definita una delle più grandi performance della storia dei BRIT. - (PRIMAPRESS)