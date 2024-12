Musica: “Alaska Baby” di Cesare Cremonini è l’album più venduto a dicembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - “ALASKA BABY” di Cesare Cremonini riconquista il primo posto della classifica dei cd e dei vinili più venduti ed è l’album (fisico) più venduto di questo Natale. “Ora che non ho più te” torna nella top 10 dei brani più trasmessi dalle radio (classifica Fimi/Gfk): Cremonini è l’unico artista, insieme a Marracash, che mantiene il proprio posto in classifica subito dopo i classici natalizi. In radio intanto continua a suonare “San Luca” una vera e propria preghiera laica che è già un classico. Nel brano (scritto da Cremonini con Davide Petrella e prodotto con Alessandro Magnanini) la voce di Cesare abbraccia quella leggendaria di Luca Carboni.

Cremonini ha già annunciato che Carboni sarà con lui su alcuni dei palchi più importanti del CREMONINI LIVE25, il tour negli stadi che partirà in giugno e che ha già fatto registrare sold out in tutte le città.

In "ALASKA BABY" oltre a Luca Carboni, Cesare Cremonini ha collaborato con artisti straordinari, divenuti amici e compagni di viaggio: da Mike Garson, pianista leggendario legato in modo indissolubile alla storia di David Bowie, con cui Cesare duetta in "Dark Room", "Ragazze Facili" e "Acrobati", a Elisa in "Aurore boreali", brano in cui le loro voci si fondono perfettamente per la prima volta insieme. Ed infine in "Il mio cuore è già tuo", in cui sperimenta nuove sonorità dal carattere deep house insieme ai Meduza.