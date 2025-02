Lady Gaga lancia il suo singolo "Abracadabra" in una pausa dei Grammy dove ha vinto il premio con Bruno Mars

(PRIMAPRESS) - MILANO - Quale evento migliore per pubblicare un nuovo singolo se non in occasione della cerimonia dei Grammy Awards. Lo ha fatto stanotte, Lady Gaga che lanciato il singolo “Abracadabra”, tratto dal suo settimo album in studio, “MAYHEM”, e che sarà in uscita worldwide il 7 marzo.

Durante la pausa pubblicitaria di Mastercard® durante i Grammy, è uscito il videoclip ufficiale caratterizzato da elementi trance e dance, “Abracadabra” è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.

La clip è stata diretta da Lady Gaga, Parris Goebel e Bethany Vargas, con le coreografie di Parris Goebel e che mostra una sfida di ballo tra il lato luminoso e oscuro di Gaga. L’artista ha collaborato con Goebel per creare delle sequenze di ballo epiche, realizzate da un gruppo di 40 ballerini. I costumi di Gaga, curati da Peri Rosenzweig e Nick Royal, i creativi dietro HARDSYLE, includono pezzi di spicco come un mantello bianco ricavato da abiti da sposa d’epoca, aggiungendo un livello accurato di design alla produzione. Ai Grammy Lady Gaga ha vinto il premio come “Miglior Duo Pop” con Bruno Mars per la hit “Die with a Smile”.

Il progetto, composto da 14 tracce, contiene le canzoni già pubblicate “Disease” e “Die With a Smile” con Bruno Mars ed è stato prodotto da Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. Tra i produttori dell'album figurano anche Cirkut e Gesaffelstein. - (PRIMAPRESS)