Il Vincitore del San Marino Song Contest 2025 è Gabri Ponte Con Tutta l'italia

(PRIMAPRESS) - SAN MARINO - Vince l'edizione del San Marino Song Contest Gabri Ponte con il brano "Tutta l'italia", e rappresenterà San Marino al Prossimo Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Questa la classifica delle restanti posizioni: 2 The Rumpled – You Get Me So High; 3 Teslenko – "Storm"; 4 Elasi – "Lorella"; 5 Boosta – "BTW"; 6 Besa – "Tiki Tiki"; 7 CRL – "Juliet"; 8 Giacomo Voli – "Ave Maria"; 9 Questo e Quello – "Bella Balla"; 10 Paco – "Until The End"; 11 Pierdavide Carone – "Mi Vuoi Sposare?"; 12 Marco Carta – "Solo Fantasia"; n ex aequo al 13 posto Haymara – "Tomame Las Manos" e Angy Sciacqua – "I"; 15 Silvia Salemi – "Coralli"; 16 Bianca Atzei – "Testacoda"; 17 Vincenzo Capua – "Sei Sempre Tu"; 18 King Foo – "The Edge of the World"; 19 Taoma – "NPC"; 20 Luisa Corna – "Il Giorno Giusto". Assegnati gli altri premi della serata: il Premio Ludovico Di Meo intestato al direttore di San Marino scomparso prematuramente ad Angy Sciacqua – "I". Il Premio della Critica è stato assegnato a Pierdavide Carone – "Mi Vuoi Sposare?" dai gionalisti Valerio Baroncini, Angela Calvini, Antonella Nesi e Carmen Guadalaxara e presieduta dal critico musicale e giornalista di spettacolo Stefano Mannucci. I The Rumpled con "You Get Me So High" si aggiudicano il Premio Una Voce per San Marino.



- (PRIMAPRESS)