Il viaggio musicale di Stefano Mainetti con Luca Pincini e Gilda Buttà con l'album "Along Time"

Per gli appassionati di musica classica l'uscita di un album inedito come "Along Time" celebra un sodalizio artistico, tra il compositore Stefano Mainetti e i musicisti Luca Pincini e Gilda Buttà. Il titolo che dà il nome al brano dell'album, comunque lo si legga è un racconto di un lungo viaggio che fuori da metafore, è un percorso di esperienze musicali

messe in condivisione dal pluripremiato compositore Stefano Mainetti e dal duo formato dal violoncellista Luca Pincini e dalla pianista Gilda Buttà.

«Questa antologia racconta soprattutto l’incontro di tre anime - dice Stefano Mainetti - la cui sensibilità artistica e umana si è intrecciata nel corso del tempo e ha resistito al suo trascorrere, come allude il titolo dell’album».

Mainetti, la cui playlist conta oltre cento colonne sonore, ha voluto affrontare questo nuovo progetto con due straordinari interpreti, ai quali lo lega una lunghissima frequentazione umana ed artistica, per eseguire alcune delle sue partiture scritte per il cinema, il teatro, la televisione.

L’album contiene inoltre un brano che esula dal mondo della musica per immagini, “Tango per Maria”, scritto nel 2004 per la nascita della figlia. I brani presenti nell’album sono stati scelti con un doppio criterio: che fossero tecnicamente adatti ad essere eseguiti dai soli violoncello e pianoforte, e che vedessero già in partenza la presenza di uno o di entrambi gli artisti.

Luca Pincini e Gilda Buttà vantano carriere eclettiche, con collaborazioni e registrazioni che spaziano dal grande schermo al teatro, fino alla Musica assoluta, in particolare quella di Ennio Morricone, col quale hanno avuto una trentennale unione professionale. Along Time non è quindi solo un'antologia, ma la celebrazione di un legame unico, che oltrepassa il solo aspetto artistico, in cui le visioni compositive di Mainetti incontrano l'intensità esecutiva dei due musicisti, creando un dialogo profondo e irripetibile tra autore e interpreti.