Hip-hop: dalla canzone dei Giochi di Parigi al nuovo singolo di Snoop Dogg & Dr Dre con Gorgeus

(PRIMAPRESS) - MILANO - Li ricorderete alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, quando le due leggende della musica hip-hop mondiale SNOOP DOGG & DR DRE intonarono la canzone di chiusura dei Giochi. Ora la coppia pubblica il nuovo singolo “GORGEOUS” feat Jhené Aiko, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 1 novembre.Accompagnato da un videoclip disponibile su YouTube , il brano è una banger in pieno stile G-funk che combina il classico sound West Coast di DR DRE con melodie ipnotiche per una base che fa da cornice alle rime inconfondibili di SNOOP DOGG e alla voce incantevole di Jhené Aiko. La combinazione del genio creativo di DR DRE e il flow incredibile di SNOOP DOGG sono da sempre una garanzia, come dimostrato dalle loro diverse collaborazioni tra cui "Nuthin' but a 'G' Thang" inclusa nel rivoluzionario album "The Chronic", il grande successo nominato ai Grammy "Gin And Juice" (1994) e le iconiche "Still D.R.E." e "The Next Episode", nonché l'esibizione durante l’half-time del Super Bowl del 2022 e la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi del 2024. In questo senso, “MISSIONARY” rappresenta non soltanto una celebrazione della loro carriera, ma anche un’evoluzione in linea con la crescita artistica e personale dei due hitmaker. “Sento che probabilmente è la migliore musica che ho mai prodotto e ne vado molto fiero”, racconta DR DRE in un’intervista rilasciata a COMPLEX. “In MISSIONARY siamo ad un altro livello di maturità, sia dal punto di vista della produzione sia per quanto riguarda i testi”. - (PRIMAPRESS)