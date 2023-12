Gran Parade 2024: a Roma 2mila performer per la storica parata musicale del 1 gennaio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna nella capitale la Gran Parade che celebra il 2024. Lunedì primo gennaio, la storica parata musicale che inaugura il nuovo anno nel cuore di Roma, vedrà sfilare quasi 2mila performer tra musicisti, artisti di strada, gruppi folklorici e majorettes che partiranno alle 15,30 dal Pincio. Ecco i gruppi che sfileranno: da San Angelo, in Texas, arriverà la Angelo State University Ram Band; da San Francisco, California l'Archbishop Riordan High School Crusader Marching Band; dalla Virginia i Charlottesville High School Marching Knights; da Sparks, in Nevada, la Edward C. Reed High School Raider Band; da Overland Park, nel Kansas, la Howlin’ Husky Marching Band, dalla zona settentrionale di Chicago i Libertyville High School Marching Wildcats; da New York i The Saints Brigade Drum and Bugle Corps; da Dallas gli Spirit of America Dancers; dalla Florida Centrale la Seminole High School – Pride of the Tribe Marching Band dalla comunità femminile sparsa nel mondo la Red Hat Society; dalla California del Sud The Spirit of Great Oak Marching Band & Guard; da Birmingham, in Alabama, la Vestavia Hills Rebel Marching Band; dalla contea di Palm Beach, in Florida, la West Boca Raton Community High School “Vanguard” Marching Band; da College Park, in Georgia, la Robert W. Woodruff Marching Band. Dall’Italia invece sono confermati alcune formazioni dalle diverse particolarità: gli Artefatti Stilts di Myriam Abutori, le Associazioni Di Rievocazione Storica Riunite coordinate dall’A.R.S. Avxilia Legionis APS, la Banda Musicale di Fiano Romano, la Banda Musicale Giacomo Puccini di Cave, il Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino e l’immancabile Gruppo Folk ‘La Frustica’ di Faleria. Confermate anche alcune tra le più rinomate formazioni di Majorettes: da Selci e da Casperia, in provincia di Rieti, rispettivamente le Golden Stars Sabine e le Majorettes di Casperia; dalla Croazia le Majorette di Vukovar. Infine, i più piccoli potranno ammirare i giganteschi Megaflatable Balloons, con i personaggi della Rome Parade, Senator, Centurion, Marie the Majorette e Trevor the Triangle. - (PRIMAPRESS)