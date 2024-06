Festa della Danza: dal 10 giugno Roma apre i suoi spazi pubblici alle performance del balletto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 10 al 16 giugno torna CORPO LIBERO – LA FESTA DELLA DANZA DI ROMA, manifestazione promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale che apre l’estate 2024 con una seconda edizione ancora che apre più spazi ad artiste e artisti provenienti da ogni parte d’Italia, d’Europa e del Mondo. Sulla scia del successo dello scorso anno, l’edizione 2024 punterà su una formula di festa diffusa e inclusiva, che sappia accogliere il pubblico di tutte le età e tipologie, in tutti e 15 i Municipi cittadini e nei 29 spazi pubblici che diventeranno palcoscenico dell'evento: da piazza Navona al lungotevere Vaticano (adiacente a Castel Sant’Angelo), dal Giardino degli Aranci,a piazza di Pietra, da piazza Vittorio e piazza Testaccio (Municipio I)con alcuni luoghi più decentrati: piazza dei Re di Roma (Municipio VII), a piazza San Giovanni de la Salle (Municipio XIII), da ponte della Musica (Municipio II) a piazza Nostra Signora di Guadalupe (Municipio XIV), da largo Ludovico Quaroni(Municipio XII) a piazza Sempione (Municipio III) e il pontile di Ostia (Municipio X). Si arriverà in spazi circondati dal verde come Parco Tevere Marconi (Municipio XI), Spazio Pagoda - Arco di Travertino (Municipio VII), Parco Giordano Sangalli (Municipio V), Villa Gordiani (Municipio V) e Parco Caduti del Mare(Municipio VIII) e in quelli circondati dall’arte come il Museo di Roma, la Sala Santa Rita, il Museo dell’Ara Pacis, Palazzo Altemps, le Terme di Diocleziano, il Parco Archeologico del Celio; (Municipio I) e il Museo delle Arti e tradizioni popolari (Municipio IX). Per terminare con luoghi di aggregazione come la Biblioteca Collina della Pace (Municipio VI), la Biblioteca Galline Bianche (Municipio XV), la Casa del Municipio IV “Ipazia di Alessandria” (Municipio IV) e il Centro Anziani Bel Respiro (Municipio XII). Tra le performance della settimana quelle del Balletto Civile di Michela Lucenti o CollettivO CineticO diretto da Francesca Pennini; del Collettivo Parini Secondo di Sissj Bassani e Martina Piazzi o della compagnia fiorentina Kinkaleri; della Compagnia Excursus di Ricky Bonavita o della Compagnia Atacama diretta da Patrizia Cavola e Ivan Truol. Così come ci sarà il contributo del collettivo di danzatori con base a Roma riunitisi sotto il nome di SiR – Sharing in Roma o del doppio duo di artisti rappresentato da Panzetti/Ticconi e da Fabritia D’Intino/Daria Greco. E infine, a completare la vasta programmazione di questa seconda edizione ecco i nomi di artisti di rilievo come Joshua Monten, Edoardo Mozzanega, Carlo Massari, Paola Bianchi, Cristina Kristal Rizzo, Salvo Lombardo, Gennaro Lauro, Annamaria Ajmone, Chiara Frigo, Nicola Galli, Giorgio Rossi, Lucrezia Gabrieli, Giuseppe Muscarello, Elisa Sbaragli, Gabriella Maiorino, Tommaso Monza, Camilla Monga, Daniele Ninarello, Olimpia Fortuni, Barbara Berti, Chiara Marolla, Michael Incarbone, Paolo Locci “Brigata Totem”, Simona Bertozzi, Fabio Ciccalè. - (PRIMAPRESS)