Elton John e Brandie Carlile firmano il nuovo album “Who Believes in Angels?”con una clip di David LaChapelle

(PRIMAPRESS) - Who Believes in Angels?”, si intitola così il nuovo album di Elton John e Brandie Carlile, in uscita il prossimo 4 aprile. Già disponibile su internet il videoclip dell’omonima title track, diretto da David LaChapelle. Il fotografo e regista statunitense collabora con Elton John dal 1998, a farli conoscere fu il set di “Interview Magazine”. Il nuovo video è un tributo agli angeli ispiratori e alle star immortali del rock & roll, che continuano a far sognare di volare alto alle nuove generazioni. Elton e Brandi Carlile si esibiscono su un flipper gigante, suonando rispettivamente un pianoforte e una chitarra con le ali, mentre Tina Turner e Little Richard si muovono tra nuvole rosa e luci al neon.

David LaChapelle ha affermato: “È stata una meravigliosa continuazione del viaggio con Elton iniziato oltre 20 anni fa: progetti, video, produzioni teatrali, servizi fotografici... Adoro queste sfide creative che abbiamo esplorato, e lavorare a questo duetto con Brandi è stato davvero divertente e faticoso, ma un'esperienza gioiosa sul set. Abbiamo costruito un gigantesco flipper e dato vita a un mondo magico, che ci ricorda dove siamo stati da bambini”. L’album, targato Universal Music, con la superstar statunitense Brandi Carlile (undici volte vincitrice del GRAMMY), e del produttore e cantautore Andrew Watt (vincitore di numerosi GRAMMY Award). Il disco mescola canzoni fortemente legate ad Elton e canzoni più vicine a Brandi.

Elton ha raccontato: “Questo disco è stato uno dei più difficili che abbia mai realizzato, ma è stata anche una delle più grandi esperienze musicali della mia vita. Mi ha dato un nuovo punto di partenza da cui posso andare avanti. Con esso mi sembra di entrare in un'altra era: sto spalancando la porta per entrare nel futuro. Questo per me è un nuovo inizio”.

Dagli accordi di pianoforte di apertura, si distingue subito l’impronta inconfondibile di Elton John, che riesce a richiamare i successi del passato pur risultando assolutamente contemporaneo L’album conterrà anche la canzone "Never Too Late", brano scritto appositamente per l'omonimo film-documentario e pubblicato lo scorso anno con grande successo di critica, al punto da ricevere una nomination all'Oscar 2025, nella categoria “miglior canzone originale”. Il documentario “Elton John: Never Too Late”, diretto da R.J. Cutler e David Furnish, è già ora disponibile sulla piattaforma Disney+.

Si segnala infine “An Evening With Elton John & Brandi Carlile”, l’evento che si terrà il prossimo 26 marzo al Palladium di Londra. Durante la serata, Elton e Brandi saliranno sul palco di uno dei luoghi più iconici della capitale britannica, per una serata unica di performance e narrazione. - (PRIMAPRESS)