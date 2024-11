“Discover II”, l’album con 13 brani di Zucchero “sugar” Fornaciari tra rimasterizzati e nuovi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani, venerdì 8 novembre, esce "DISCOVER II” (EMI / Universal Music Italia), il nuovo album di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI. In “Discover II” Zucchero rivisita brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che più ha amato nella sua vita, reinterpretandoli con il suo inconfondibile stile. Composto da 13 brani nella sua versione standard, “Discover II” esce in formato CD, DOPPIO LP e DIGITALE e, in esclusiva sullo store di Universal Music Italia, in formato CD autografato e in DOPPIO LP arancione autografato. La versione box deluxe in tiratura limitata e numerata è disponibile in esclusiva sullo store di Universal Music Italia e contiene il TRIPLO LP giallo trasparente e il CD deluxe. Entrambi i supporti contengono i 13 brani della versione standard e 5 bonus track. Anticipato dal singolo attualmente in radio "Amor Che Muovi Il Sole" (link video: https://youtu.be/_igNxWonKfs ), cover del brano "My Own Soul’s Warning" dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero, la versione standard di “Discover II” contiene anche il brano “Una Come Te”, versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone “Chinatown” della band Bleachers, e le collaborazioni con Paul Young in “I See A Darkness” e Oma Jali, vocalist e corista che da anni accompagna Zucchero in tour in tutto il mondo, in “Se Non Mi Vuoi”. Nella versione box deluxe, inoltre, sono presenti le collaborazioni con Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo e il brano “Io Vivo (In Te)”. - (PRIMAPRESS)