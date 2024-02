Danza: Roma si prepara all’appuntamento di “Les Ètoiles” con un omaggio a Pina Bausch e Lutz Förster

(PRIMAPRESS) - ROMA - La danza internazionale si dà appuntamento a Roma con 4 appuntamenti frutto della collaborazione tra Daniele Cipriani Entertainment e Fondazione Musica per Roma. Con l'iniziativa Les Étoiles, nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, da 15 al 17 marzo, gli spettacoli rendono anche omaggio a Pina Bausch a 15 anni dalla scomparsa della grande coreografa. Accanto alle stelle già annunciate - Bakhtiyar Adamzhan, Sergio Bernal, Alessandro Frola, Claudia García Carriera, Dani Hernández, Isaac Hernández, Maia Makhateli, Roman Mejia, Tiler Peck, Giada Rossi, Daniil Simkin - e all'étoile a sorpresa il cui nome è ancora coperto dal segreto, ci sarà anche, come ospite speciale, un nome storico del teatrodanza: il tedesco Lutz Förster. Nel corso di una carriera quasi cinquantennale, Lutz Förster ha danzato nella José Limón Dance Company (è stato un indimenticabile Iago ne La pavana del Moro, per un certo periodo anche condirettore della compagnia newyorkese), nonché per il regista Bob Wilson. Inesauribile e preziosa è stata la sua attività didattica all'Università delle Arti di Folkwang. Soprattutto, Lutz Förster è noto per la lunga e fertile collaborazione con Pina Bausch e il Tanztheater Wuppertal. - (PRIMAPRESS)