Danza: arriva in Italia l’European Classical Ballet con le étoile Jana Salenko e Boris Zhurilov

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’European Classical Ballet annuncia l'inedita tournée italiana della compagnia internazionale con Jana Salenko, prima ballerina del Berlin State Ballet. Dal 1° al 6 novembre, porteranno nei teatri di Firenze, Mantova, Milano, Padova, Verona e Torino tre capolavori della danza classica - “Il Lago dei Cigni”, “Lo Schiaccianoci” e “La Bella Addormentata” - un trittico accomunato dalle musiche del compositore Petr Il’ic Cajkovskij e dalle coreografie di Marius Petiparivisitate da Andrei Batalov del Teatro Bolshoi.

Boris Zhurilov, stella dell’Opera Nazionale di Ungheria, danzerà nella Bella Addormentata e nello Schiaccianoci come primo ballerino ospite della Compagnia.

“Non vediamo l’ora di incontrare il pubblico italiano a teatro. L’emotività che ci dimostra e il calore con cui ci accoglie è sempre bellissimo. Siamo profondamente legati a questo Paese da dove provengono anche molti dei nostri artisti, che sono un grandissimo motivo di orgoglio” spiega il fondatore e direttore artistico della compagnia, Andrey Scharaevche aggiunge “Danzare insieme a Jana Salenko è senza dubbio una vera e propria “festa della danza”. Lei è un diamante di purezza assoluta del balletto, una stella mondiale che ispira, stimola ed eleva tutti noi artisti”. Prima Ballerina al Berlin State Ballet, formatasi alla Pisarev Ballet School, Jana Salenkovanta infatti una carriera straordinaria che l’ha vista nel ruolo di protagonista in Teatri internazionali come il Mariinsky di San Pietroburgo, lo Staatsballett di Berlino, il Wiener Staatsballett in Austria, al Royal Ballet di Londra, al Tokyo Ballet in Giappone e all'Opera di Roma. La sua tecnica, la sua grazia e l’empatia della sua danza la rendono una delle interpreti più ammirate della sua generazione. - (PRIMAPRESS)