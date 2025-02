CASA SANREMO: parte domani il “Festival Art. 21: L’Eco della Libertà dalle Grotte di Frasassi”

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Da domani 13 febbraio, alle ore 17, parte il “Festival Art. 21: L’Eco della Libertà dalle Grotte di Frasassi” presso CASA SANREMO. L’evento riunirà artisti, musicisti e personalità del mondo della cultura per celebrare e riflettere sull'essenza della libertà di espressione, un diritto fondamentale che nutre la creatività e la cultura. Le Grotte di Frasassi, con la loro straordinaria bellezza e la loro affascinante storia secolare, si ergono a potente simbolo naturale di un viaggio interiore verso la libertà. Un'occasione speciale per omaggiare personaggi illustri della cultura, della musica e dei mass media che si sono distinti per il loro impegno nel divulgare valori di espressioni creative e giornalistiche.

Tra i protagonisti attesi, il Maestro Vittorio Storaro, autore cinematografico vincitore di tre Premi Oscar, il giornalista e scrittore Angelo Mellone Direttore Day Time di Rai 1, la giornalista conduttrice e autrice televisiva Metis Di Meo, il regista e sceneggiatore Giorgio Verdelli, il direttore artistico del XXXVI edizione del Festival Musicultura Ezio Nannipieri e la giornalista e conduttrice televisiva Donatella Bianchi.

Il “Festival Art. 21: L’Eco della Libertà dalle Grotte di Frasassi” in collaborazione con Treccani, nell’importante anniversario dei cento anni dalla fondazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, creerà a Casa Sanremo uno spazio di confronto e di dialogo, dove ogni voce possa risuonare e contribuire a una narrazione collettiva. In un’epoca in cui la libertà di espressione è più importante che mai, il "Festival Art. 21" diventa un eco potente di speranza, creatività e unità. Con un ampio e scenografico allestimento le Grotte di Frasassi hanno ricreato a Casa Sanremo le suggestive e gigantesche stalattiti e stalagmiti, i meravigliosi cristalli e i drappeggi presenti nel favoloso percorso sotterraneo. Una grande area dove i numerosi visitatori del Festival si immergono, ogni giorno, tra i tesori custoditi nel ventre della terra grazie a schermi e visori in 3D di ultima generazione con i quali è possibile viaggiare attraverso i milioni di anni di storia e scoprire l’evoluzione della vita sul pianeta. - (PRIMAPRESS)