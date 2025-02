CASA SANREMO: Ad Achille Lauro il Premio Casa Sanremo – Soundies Awards

il

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Ad Achille Lauro il Premio Casa Sanremo – Soundies AwardsPremioPatron di Casa Sanremo e Presidente Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo RussolilloAchille Lauro“Incoscienti Giovani”Nato da un’idea dello stesso Russolillo, il riconoscimento, realizzato dall’artista Michele Affidato, rappresenta il primo premio nella storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in gara al Festival di Sanremo, destinato alle case discografiche.“La scelta della Giuria di assegnare il Soundies Award ad Achille Lauro è stata fortemente voluta. Una scelta mirata a premiare un videoclip che sa attualizzare l'omaggio a “La dolce vita” di Fellini, grazie al linguaggio universale e contemporaneo della musica di Lauro”, ha dichiarato il Presidente di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo.Il Premio, in collaborazione con le Grotte di Frasassi, il favoloso sito naturale marchigiano, permetterà ad Achille Lauro di girare un nuovo video musicale tra le suggestive e gigantesche stalattiti e stalagmiti, i meravigliosi cristalli e i drappeggi presenti nello straordinario percorso sotterraneo tra i più spettacolari del mondo. Il videoclip di “Incosciente giovani” nasce dalla collaborazione tra l’artista e il suo stylist Nick Cerioni che, con il regista Gabriele Savino, hanno dato vita a un’estetica ricercata e carica di significato Lauro, insieme all’attrice Celeste Dalla Porta, protagonista del nuovissimo “Parthenope” di Paolo Sorrentino, ricrea un’atmosfera ispirata a “La dolce vita” di Fellini e si conclude con il celebre “bagno” nella fontana di Trevi per celebrare la bellezza assoluta di Roma. - (PRIMAPRESS)