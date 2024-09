Buon compleanno Ornella! I 90 della Vanoni con Amazon che la festeggia a Time Square

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ornella Vanoni si appresta a celebrare i suoi 90 anni con la leggerezza di chi, come più volte raccontato da lei stessa,si è liberata da ogni paura: "adesso salgo ancora sul palcoscenico per divertirmi". Amazon Music festeggierà l'evento di Ornella Vanoni a Times Square a New York in attesa dell’uscita di "Diverse" il 18 ottobre prossimo. Nata a Milano il 22 settembre 1934 Ornella Vanoni, oltre a essere una cantante dalla voce unica, sofisticata e riconoscibilissima, è una interprete, nel senso anche teatrale della parola, e il suo 'incipit' è legato proprio al mondo del teatro, anzi del Piccolo Teatro diretto da Giorgio Strehler, suo mentore e anche compagno per un tratto di vita. Il debutto come attrice anticipa di un anno quello nel 1957 come cantante, ma le due cose in lei non sono mai state scisse; non a caso la sua prima tournée è a Spoleto nel 1959 per il Festival dei Due Mondi e per proporre le sue già famose 'canzoni della mala', prime fra tutte: 'Ma mi' in dialetto milanese ambientata nel carcere di San Vittore; e 'Le Mantellate' in romanesco sul penitenziario femminile; oltre a brani tratti da 'L'Opera da tre soldi' di Bertolt Brecht. - (PRIMAPRESS)