Anime: Goldrake celebra i suoi 50 anni nel 2025. E-Wired Emphaty rimasterizza la sigla di “Ufo Robot”

ROMA - Nel 2025, a 50 anni dalla sua prima apparizione televisiva sulla rete nipponica "Fuji TV", l'iconico e tra i più longevi eroi del piccolo schermo, GOLDRAKE verrà celebrato in Italia attraverso un duplice revival. Dal prossimo 6 gennaio, infatti, la Rai trasmetterà sul suo secondocanale "Goldrake U", reboot della serie anni '70 incentrata sulle avventure del principe Duke Fleed al comando del suo mitico robot. Contestualmente, il collettivo musicale internazionale "E-WIRED EMPATHY" celebrerà il tema giapponese originale di "UFO Robot Goldrake" con il riarrangiamento "TOBE! GRENDIZER!", in uscita in digitale nel giorno dell'Epifania (Arvmusic/Fujipacific Music inc). Prodotto da Alessandro Marcantoni & E-Wired Empathy, "Tobe! Grendizer" fa emergere tutta la cifra stilistica del collettivo. Il titolo del brano deriva dalla frase iniziale della sigla giapponese originale della serie, che in italiano significa: "Vola! Goldrake!". Per gli appassionati del genere il gruppo spiega come il tema dell'anime sia stato rielaborato e integrato con una breve suite acustica, arricchita da elementi elettronici vintage provenienti da due synth analogici. In "Tobe! Grendizer" si avverte la presenza di un sax: è quello di Fabio Barbero. «Siamo entusiasti di presentare la nostra reinterpretazione di "Tobe! Grendizer", un brano iconico che ha segnato l'immaginario della seconda metà degli anni '70 - ha dichiarato il frontman del gruppo Giovanni Amichetti - Con E-Wired Empathyabbiamo voluto rispettare l'essenza melodica dell'originale, portandola in una dimensione sonora contemporanea, intrecciando strumenti acustici e sintetizzatori».