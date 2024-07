A Pomigliano d'Arco (Na) al via il 4 luglio il festival teatrale “I nostri miti”

Giovanni Esposito

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D'ARCO - Avrà inizio giovedì 4 luglio e terminerà il 5 settembre la V edizione de “I Nostri Miti Festival Teatrale” di Pomigliano D’Arco, evento fondato e promosso dall’associazione Vincenzo Ferraro, nato da un’idea di Totò Caprioli e con la direzione artistica per il secondo anno consecutivo del regista e autore Felice Panico. Anche quest’anno, il festival ha ottenuto il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Pomigliano D’Arco, ed è stato inserito nel cartellone degli eventi estivi del Comune. «Il festival ‘I Nostri Miti’ rappresenta un’importante occasione per promuovere il teatro e la cultura nel nostro territorio», ha sottolineato Totò Caprioli, ideatore del festival. «Siamo orgogliosi di offrire un programma ricco e variegato che include grandi nomi del teatro italiano, giovani compagnie emergenti e spettacoli dedicati all’infanzia. La nostra missione è creare momenti di incontro e riflessione, valorizzando la bellezza e la profondità del teatro. Ringraziamo tutti i partner e i sostenitori che ci aiutano a realizzare questo ambizioso progetto, e invitiamo tutti a partecipare e a vivere con noi queste serate di grande spettacolo». «Al secondo anno della mia direzione – dichiara il direttore artistico Felice Panico – ho voluto moltiplicare i “sentieri teatrali” de I Nostri Miti. Spazio dunque al grande teatro con artisti con cui ho già lavorato in molte occasioni come Giovanni Esposito, Ernesto Lama e Blas Roca Rey, all' energia ed al “sangue nuovo” di giovani, promettenti compagnie italiane ed infine alla potenza della favola per eccellenza, quella dedicata al pubblico dei più piccoli con la sezione I Nostri Piccoli Miti. Anche in questa edizione il mio impegno è stato rivolto alla crescita artistica del Festival per confermare I Nostri Miti come un appuntamento teatrale di livello nazionale». L’inaugurazione vedrà la partecipazione straordinaria di Giovanni Esposito con lo spettacolo “Le Roux Aveva Comprato Un Coltello”, scritto da Enrico Ianniello. La rappresentazione si terrà alle ore 21 presso il Giardino Dei Miti in Via Matteo Renato Imbriani 93. “Le Roux Aveva Comprato Un Coltello” racconta la storia di Peppino Le Roux, un barbiere di Montesarchio, che l’11 aprile 1987 scopre (o crede di aver scoperto) che sua moglie lo tradisce tramite un bigliettino. L’incontro clandestino è fissato per il 20 aprile nel Giardino Inglese, Grotta della Regina del Parco della Reggia di Caserta. Peppino, armato di coltello, porta con sé la figlioletta Aurora e chiede un passaggio all’amico Biagio. È la voce di Aurora che narra questa ricerca tra l’incanto della bellezza e il dolore del tradimento.

E c’è una grossa Novità in questa edizione del Festival: non parteciperanno solo grandi nomi del teatro italiano ma verranno aperte le porte anche a giovani compagnie emergenti e al teatro per l'infanzia con la nuova sezione "I Nostri Piccoli Miti". Ma vediamo nel dettaglio il calendario degli spettacoli che si terranno sia presso il Giardino Dei Miti in Via Matteo Renato Imbriani 93 che nell’Invaso Del Parco Pubblico Giovanni Paolo II. Giovedì 4 luglio 2024 ore 21.00, Giardino Dei Miti: “Le Roux Aveva Comprato Un Coltello” di Enrico Ianniello, con Giovanni Esposito; Martedì 9 luglio 2024 ore 18.30, Giardino Dei Miti: Compagnia Degli Sbuffi presenta “Riciclando…ndo - Attori Canzoni e Pupazzi sul Tema della Raccolta Differenziata”, testo e regia di Aldo De Martino; Giovedì 11 luglio 2024 ore 21.00, Giardino Dei Miti: “Sottovoce - Omaggio a Raffaele Viviani”, con Marina Bruno, Elisabetta D’Acunzo, Ernesto Lama; al pianoforte Giuseppe Di Capua, regia di Ernesto Lama; Martedì 16 luglio 2024 ore 18.30, Invaso Del Parco Pubblico Giovanni Paolo II: I Teatrini presentano “Nel Regno di Oz”, testo e regia di Giovanna Facciolo da L. Frank Baum; Giovedì 18 luglio 2024 ore 21.00, Giardino Dei Miti: Canguasti Teatro presenta “Bestie Da S.O.M.A - da Huxley ad Orwell Passando Per Bradbury a Romain”, regia di Felice Panico; Martedì 23 luglio 2024 ore 18.30, Invaso Del Parco Pubblico Giovanni Paolo II: Compagnia Degli Sbuffi presenta “Visita Guidata Ad Elfolandia - Elfi, Orchi, Fate e Strane Creature”, testo e regia di Aldo De Martino; Giovedì 25 luglio 2024 ore 21.00, Giardino Dei Miti: Teatro dell’Osso presenta “Le Donne Sono Mostri” di Marina Salvetti, regia di Angela Rosa D’Auria; Giovedì 1° agosto 2024 ore 21.00, Giardino Dei Miti: “Oggi Sposo” di e con Matteo Cirillo, regia di Duilio Paciello; Giovedì 5 settembre 2024 ore 21.00, Giardino Dei Miti: “Vincent Van Gogh - Lettere a Theo” di e con Blas Roca Rey; ai flauti Luciano Tristaino, regia di Blas Roca Rey.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. - (PRIMAPRESS)