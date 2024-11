Una “stella” nel Molise fuori dalle grandi rotte del turismo: la Locanda Mammi di Agnone di chef Stefania Di Pasquo

(PRIMAPRESS) - MOLISE - Una stella Michelin appena conquistata è il riconoscimento a questo locale molisano che pur fuori dalle rotte turistiche tradizionali, è riuscito a conquistarsi uno spazio di pregevole cucina del territorio ma con l'aggiunta di fantasia ed eleganza. Si tratta della Locanda Mammi ad Agnone dove la chef Stefania Di Pasquo ha sposato il giusto equilibrio tra ricerca e un racconto del territorio con le sue tradizioni. "Ottenere la stella era un sogno nel cassetto che a volte ho percepito come vicino, ed altre lontano. Ho comunque sempre creduto nella costanza e nell’impegno, ma anche nel salvaguardare le proprie tradizioni rispettando il territorio. La passione e l’amore per la mia terra – prosegue – sono stati i motivi principali che mi hanno convinto ad intraprendere una carriera che richiede enormi sacrifici e rinunce, proponendo una cucina che guarda al passato con occhi puntati verso il futuro”.

La filosofia è propria quella della locanda di una volta come per i viaggiatori del Grand Tour: l'accoglienza tranquilla di una confortevole camera ed una cena appagante dopo un lungo viaggio. Immaginate un dessert pane, vino e caciocavallo che scaccia ogni eccesso di ostentata ricercercatezza in questo angolo di Molise per capirne lo spirito: “Credo che il fine dining stia cambiando – dice ancora Stefania– percepisco un ritorno al passato ed ai sapori autentici delle nostre origini”.È così è. - (PRIMAPRESS)