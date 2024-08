Strada del Sagrantino: con la rassegna “Enologica Montefalco” alla scoperta del miglior abbinamento

(PRIMAPRESS) - MONTEFALCO (PERUGIA) - Si terrà dal 20 al 22 settembre a Montefalco nel perugino, "Enologica Montefalco - Abbinamenti”, la rassegna dedicata ai vini del territorio di Montefalco e Spoleto, con il loro miglior abbinamento al cibo. Una tre giorni organizzata dal Consorzio Tutela Vini di Montefalco, in collaborazione con La Strada del Sagrantino e con il patrocinio del Comune di Montefalco e della Regione Umbria. Un evento dedicato a turisti e appassionati ma anche a winelovers

che vogliono scoprire come un monovitigno o un blend trovano la loro esaltazione con un piatto della tradizione o in una creazione gourmet. Così si alterneranno degustazioni e laboratori al al calar del sole. Tra i "vini ospiti", Sabato 21 settembre alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare ci sarà la degustazione "Amarone della Valpolicella e Montefalco Sagrantino, Recioto della Valpolicella e Montefalco Sagrantino Passito", guidata dal giornalista e divulgatore del vino Jacopo Cossater. Protagonisti gli show cooking presso il Chiostro di Sant'Agostino in programma sabato 21 settembre alle ore 11.30 "Il Formaggio incontra il Vino" a cura del Gastronomo Antonio Andreani e alle ore 15.30 "Il Pane incontra il Vino" a cura di: Giuliano Pediconi "Maestro Panificatore e Tecnico Molini Fagioli" e infine alle ore 17.30 "La Focaccia incontra il Vino" a cura di: Luca Antonucci "Consulente e Docente di Arte Bianca". Mentre domenica 22 settembre alle ore 10.00 "La Cucina incontra il Vino" a cura di Alessandro Lestini "Chef e Consulente" e alle ore 12.00 "La Pasta Fresca incontra il Vino" a cura di: Alessio Antonucci "Chef-Docente Ristorazione CNOSFAP Regione Umbria".