Simposio Top Wine 2950: la degustazione sulla vetta del Sass Pordoi in Val di Fassa

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Oltre venti fra i produttori di vino nel Trentino-Alto Adige e con cantine ospiti che si ritroveranno a quota 3000 metri per una degustazione unica con il Simposio Top Wine 2950 che si terrà il 18 e il 19 ottobre. E' la ventiquattresima edizione dell'evento che aveva fatto dire a Luigi Veronelli: "il vino è il canto della terra verso il cielo". La spettacolare location è quella della terrazza panoramica della Val di Fassa all’interno del Rifugio Maria, sulla vetta del Sass Pordoi, appunto a quota 2950 metri.

Questa edizione apre il 18 ottobre con la masterclass che vede protagoniste le eccellenze della Toscana con Lupicaia e del Trentino con San Leonardo.

Il Sass Pordoi si propone con una novità, inaugurata nel 2024: il nuovo sentiero «Lunar Tour», un percorso attraverso il suggestivo paesaggio della vetta che richiama le caratteristiche dell’ambiente lunare.

Simposio Top Wine 2950 è organizzato dalla Società Incremento Turistico Canazei, in collaborazione con l’associazione Sommelier di Fassa e Fiemme e Cedea Mineral Water.

«Top Wine non è solo un evento enogastronomico, ma un’opportunità per promuovere le bellezze e le eccellenze del nostro territorio, nel connubio perfetto tra paesaggio e gusto – spiega Christian Rabensteiner di Società Incremento Turistico Canazei –. Partito da una semplice idea, siamo stati capaci di creare è un evento che da più di vent’anni attrae sempre più amanti del vino e non solo sulle nostre bellissime Dolomiti».

«Degustare a 3000 metri di quota è un’esperienza non comune per i nostri sensi. Per via della minor pressione e della riduzione dell’ossigeno - afferma Roberto Anesi, sommelier - il profilo aromatico del vino che inizialmente appare un po’ trattenuto, dopo un primo momento di adattamento, restituisce aromi soffusi ed eleganti». - (PRIMAPRESS)