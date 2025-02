Said conquista il cuore di Roma: il nuovo store in Via Tomacelli è un paradiso per i golosi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Capitale ha un nuovo tempio del cioccolato, e stavolta nel cuore pulsante della città: Said, la storica fabbrica del cioccolato fondata nel 1923, ha appena inaugurato un nuovo store in Via Tomacelli, a due passi da Piazza di Spagna e Via del Corso. Un’apertura che sa di tradizione e modernità, dove il profumo di cacao avvolge i passanti e li invita a entrare in un mondo fatto di gusto, artigianalità e un pizzico di magia. Il nuovo store non è solo un omaggio al passato glorioso di Said, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. L’ambiente, che collega Via Tomacelli a Via dell’Arancio, conserva il fascino della vecchia fabbrica con macchinari d’epoca e dettagli vintage che raccontano la storia della lavorazione del cioccolato. Ma accanto a questa atmosfera nostalgica, c’è un’anima moderna e cosmopolita che guarda avanti: un concept di retail esperienziale dove cioccolato, ospitalità e design si fondono in un’unica realtà.



Chocolate Experience

Qui non si viene solo a comprare cioccolato (anche se resistere alle eleganti confezioni Said sarà impossibile). Il nuovo store è un vero e proprio luogo di incontro per i gourmand e gli appassionati di dolcezze raffinate. La caffetteria offre una selezione di prelibatezze artigianali, dalla cioccolateria pura a dolci appena sfornati, mentre chi cerca qualcosa di più leggero può provare i light lunch pensati per chi non vuole rinunciare al gusto con un occhio alla linea. Ma la grande novità è in arrivo per l’estate: una linea di gelati artigianali che promette di portare il cioccolato Said in versione fresca e irresistibile. Un’innovazione che conferma la capacità del brand di adattarsi ai tempi e ai desideri di un pubblico sempre più esigente.





Un’eccellenza romana con uno sguardo internazionale

Con questo nuovo store, Said non solo rafforza il proprio legame con Roma – dove rimane attiva anche la storica sede di San Lorenzo – ma consolida la sua presenza nel panorama internazionale. Dopo aver conquistato il Medio Oriente con store a Dubai, Doha, Riad e Al Kuwait, la fabbrica del cioccolato continua a espandere il proprio universo fatto di qualità e passione.



Arte e artigianato un “dolce” binomio

SAID non è solo una storica fabbrica di cioccolato, ma un simbolo di connessione tra artigianato e arte, un legame che affonda le sue radici negli anni Ottanta, quando lo spazio di San Lorenzo divenne un punto di riferimento per artisti, intellettuali e creativi come Giuseppe Gallo, Marco Tirelli e Piero Pizzi Cannella.

Con l’apertura del nuovo store in Via Tomacelli, SAID guarda al futuro con la stessa visione: non solo uno spazio commerciale, ma un ambiente che celebra la tradizione artigianale con un’anima contemporanea. Il nuovo store aspira a diventare una sorta di galleria d’arte, un luogo in cui la storia della lavorazione del cioccolato si intreccia con il design e l’innovazione, offrendo ai visitatori non solo prodotti di alta qualità, ma anche un’esperienza culturale immersiva. Come ci ha raccontato Fabrizio De Mauro alla Chocolate Experience, SAID non è solo cioccolato: è cultura, è storia, e soprattutto ospitalità; è un modello di come un marchio possa evolversi senza perdere la propria identità, mantenendo saldo quel dialogo tra passato e futuro che rende ogni esperienza all’interno dei suoi spazi qualcosa di unico. Se siete amanti del cioccolato, l’invito è chiaro: fate un salto in Via Tomacelli e lasciatevi tentare. Perché da Said, ogni morso è un viaggio nella storia, nel gusto e nella bellezza del Made in Italy - (PRIMAPRESS)