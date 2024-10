Gusto: al Baccanale 2024 di Imola i 30 anni della “Città dell’Olio” con il progetto della “Carta degli Oli”

Chef Uliassi

(PRIMAPRESS) - IMOLA - Baccanale 2024, l'annuale rassegna dedicata alla cultura del cibo, che animerà la città di Imola fino al 10 novembre, ha come protagonista l’olio nel periodo in cui si raccolgono le olive e si fa il bilancio della stagione. Occasione per celebrare il 30º anniversario dell’Associazione Città dell’Olio con il progetto progetto della “Carta degli Oli”, un’iniziativa che mira a valorizzare l’olio extravergine di oliva nei ristoranti e nei territori italiani, incoraggiando un consumo consapevole e una connessione più profonda tra tradizione culinaria e cultura territoriale.

Molte le presenze “stellate” a partire dagli chef Mauro Uliassi, Matteo Ferrantino (Michelin Blanc di Amburgo) e Massimiliano Mascia (Ristorante San Domenico di Imola).

Gran finale con la “Camminata tra gli ulivi”, un evento simbolico che coinvolge numerose città italiane, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra il territorio, la natura e la tradizione olivicola. - (PRIMAPRESS)