Food: lo stellato Alain Ducasse festeggia il “compimese” nel suo ristorante di via Ripetta 245 a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - il ristorante capitolino del celebre chef francese Alain Ducasse, ha festeggiato il suo primo "compimese" all’interno del Hotel Romeo ma con una entrata dedicata in via di Ripetta 245. Per lo stellato Ducasse si è trattato dell seconda inaugurazione dopo quella del locale napoletano. A coordinare il lavoro è la resident chef Stephane Petit che ai piatti di ricercata matrice francese ha fatto omaggio all'Italia con la pasta in menù anche per il tour di degustazione che si aggira sui 280 euro. - (PRIMAPRESS)