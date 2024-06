Food e solidarietà: il maestro pizzaiolo Raffaele Bonetta tra i protagonisti di “Buonissimi 2024”

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Raffaele Bonetta, maestro pizzaiolo, recentemente premiato come “Apertura dell’anno” a “Tutto Pizza” per il suo nuovo locale sul lungomare di Pozzuoli (Na) e definito da Albert Sapere “Il Gran Sacerdote degli Impasti”, parteciperà alla sesta edizione di Buonissimi, l’evento di beneficenza che si terrà a Salerno a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici. Buonissimi 2024 si terrà nella location del Porto di Marina d’Arechi a Salerno, il 17 giugno 2024, a partire dalle ore 19.

“Questo evento – spiega Bonetta - unisce tanti protagonisti del panorama culinario italiano per una nobile causa, la ricerca contro il cancro infantile. Saremo contenti, come tutti gli anni, di sfornare pizze e donare l’intero devoluto, insieme a tantissimi grandi del settore, in beneficenza”. - (PRIMAPRESS)