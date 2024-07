Fiano Love Fest: dal 2 al 4 agosto la rassegna con gli 11 produttori del vitigno avellinese

(PRIMAPRESS) - LAPIO (AVELLINO) - Fiano Love Fest “In Cosmica Armonia”, il 2, 3 e 4 agosto, a Lapio, patria del Fiano di Avellino DOCG che sarà al centro dell’evento con banchi d’assaggio aperti durante tutto l’evento, insieme ai suoi prodotti tipici, ricette del territorio, eccellenze gastronomiche. Inoltre per gli appassionati e i professionisti sono in programma: le degustazioni tecniche su prenotazione, “Armonie Vitivinicole”, un incontro con i produttori in cui si affronteranno i diversi aspetti del Fiano di Avellino DOCG dove sapori, aromi, storie e tradizioni si uniscono in un’armonia perfetta. Le degustazioni tecniche sono guidate da ONAV Avellino (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino), tutti i giorni, alle ore 19.00 al Palazzo Filangieri di origine normanna, che con la sua architettura domina il centro storico. In degustazione le ultime annate di fiano con i produttori di Macchie Santa Maria, Filadoro, Bellaria, Trodella. Sabato 3 agosto intervengono i produttori delle cantine: Le Vigne di Rosa, Vigna Ciampa Matteis, Terre di Nora, Tenuta Scuotto, Case d’Alto. Domenica 4 agosto si potrà invece degustare il fiano delle aziende: Terra Mia, Il Sole e il Lupo, Ioanna, Felice Meoli, Laura De Vito. - (PRIMAPRESS)