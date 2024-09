Cook Fest: a Milano tre giorni di lezioni ‘stellate’ e degustazioni con chef, pasticceri e panificatori

(PRIMAPRESS) - MILANO - E’ dedicata al Pranzo all’italiana l’edizione 2024 di COOK Fest che si terràdal 4 al 6 ottobre a Milano, Palazzo della Permanente in via Turati 34.

Grand Maitre dell'evento è Angela Frenda, responsabile editoriale di COOK, in occasione della sua 15ªedizione dell’evento food organizzato da Corriere della Sera evolve e da Cibo a Regola d’Arte, la rassegna diventa COOK Fest, con seminari e lezioni 'stellate' di chef, panificatori e pasticceri. In ognuna delle tre giornate COOK Fest, oltre agli assaggi, ogni mattina ci saranno le Cook Breakfast, rispettivamente con Iginio Massari, Ernst Knam e Frau Knam; Marco Pinna; Matteo Baronetto, Giorgia Mazzuferi; il 4 e 5 ottobre, le Cook Night, venerdì con Luciano Monosilio, Massimo Montanari, Davide Oldani, Ciccio Sultano; sabato con Luigi Biasetto, Sal De Riso e gli scrittori Maurizio De Giovanni e Gabriella Genisi; domenica 6 ottobre, invece le Cook Lunch, per gustare i piatti iconici delle grandi famiglie della ristorazione italiana: Alajmo, Cerea, Iaccarino, Romito. - (PRIMAPRESS)