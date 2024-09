Capodanno ebraico: tra sirene e simboli della speranza con pane e melograni in tavola

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Il Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico, festeggiato tradizionalmente il primo e il secondo giorno del mese ebraico di Tishrei, quest’anno coinciderà con i giorni compresi tra il 2 e il 4 ottobre. La situazione di allerta nel paese per il conflitto che sta dilaniando il MediOriente non consentirà molti festeggiamenti ma saranno molte le famiglie israeliane che non vorranno rinunciare ad antichi rituali che riflettono il significato spirituale e simbolico di questa festività. Immancabili sono il melograno che simboleggia abbondanza e speranza è ancora datteri, zucca e mele tagliate a fettine e immerse nel miele. - (PRIMAPRESS)