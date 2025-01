Alimentazione: ora puntare su diete in vista delle vacanze invernali sulla neve. Ecco cosa mangiare

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo le vacanze di Natale ci sarà una pausa ma già si guarda a quelle sulla neve che da fine gennaio si protrarranno a tutto marzo e persino in aprile come accaduto anche lo scorso anno con le imprevedibilità del meteo. Ma se la pausa di Natale appena trascorsa ci ha fatto fare concessioni a tavola ora bisognerà mettersi in forma per affrontare le piste da sci o anche solo un trekking con la ciaspole. La raccomandazione è di non abusare con i tipici cibi di montagna tra salumi, salsicce, formaggi e alcool perché una volta indossati gli scarponi altitudine e sforzo fisico mettono a rischio la digestione ma le temperature ci sottopongono anche ad un maggiore dispendio di calorie che comunque vanno integrate.

La montagna necessita, dunque, di adeguate scorte di carboidrati, liquidi, ferro e proteine. Oltre ad attingere più rapidamente alle riserve energetiche, il nostro corpo durante lo sport ad altitudini elevate necessita di una corretta dose di ferro, la cui carenza può provocare sensazioni di fiato corto, malessere, giramento di testa, stanchezza e difficoltà nel recupero post sforzo. La colazione abbondante prima dello sport, deve comprendere l’assunzione di liquidi (tè, caffè o spremute di frutta), una fonte di calcio e proteine come yogurt o latte e una prima dose mattutina di carboidrati. Uno spuntino durante lo sci, c'è tutto a patto che non si tramuti nell’occasione per bere alcolici o mangiare cibi poco sani. Lo snack di metà mattina deve essere un cibo energetico (cracker, cioccolato fondente, barrette ai cereali) accompagnato da una nuova dose di liquidi per reintegrare quelli che abbiamo perso: acqua, ma anche bevande calde come tè o tisane. il pranzo durante lo sci o lo sport sulla neve, che rischia sempre di eccedere con le dosi, specialmente nei rifugi di montagna sulle piste dove abbondano le proposte di polenta e salsicce, wurstel e crauti e patatine fritte a go go. In vista della ripresa dell’attività fisica nel pomeriggio meglio mantenersi leggeri, ma senza rinunciare né alla qualità né ai nutrienti che il nostro corpo richiede: un bel panino con l’affettato e il formaggio è l’ideale e possiamo scegliere i salumi magri come la bresaola e il prosciutto per garantire all’organismo un elevato apporto di proteine nobili e di ferro, senza dimenticare le verdure; - (PRIMAPRESS)