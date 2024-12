A Napoli il panettone diventa “Scugnizzo Napoletano” firmato dal bakery chef Fabio Tuccillo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Bakery chef Fabio Tuccillo sarà ospite con le sue creazioni dolciarie presso la pizzeria trattoria San Carlo 17 a Napoli, nel cuore della città, portando uno dei prodotto simbolo del Natale. Per tutto il periodo delle feste, la vetrina del ristorante, che affaccia sul più antico Teatro San Carlo, sarà adornata da un albero di Natale realizzato con i panettoni di Fabio Tuccillo e uno speciale dessert, realizzato con il panettone del Bakery chef, sarà aggiunto al menù natalizio.

Tra le novità ideate per il Natale 2024, che potranno essere acquistate in esclusiva a Napoli e in edizione limitata, presso la pizzeria trattoria San Carlo 17, il panettone Scugnizzo Napoletano, preparato con lavorazione a tre impasti e arricchito da un aroma di mandorla. Al suo interno, le dolci albicocche del Vesuvio e cioccolato al caramello, mentre la copertura è un mélange di cioccolato bianco e mandorle filettate. - (PRIMAPRESS)